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На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура. ФОТО

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На Миколаївщині селищному голові та депутату селищної ради повідомлено про підозру у державній зраді за співпрацю з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генерального прокурора.

На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура 01

За даними слідства, під час окупації російськими військами смт Первомайське та с Білозірка у березні 2022 року представники органів місцевого самоврядування добровільно перейшли на бік ворога.

Селищний голова закликав місцевих жителів не чинити збройного опору збройним силам РФ, забороняв спорудження блокпосту біля в’їзду до смт Первомайське та організував розміщення окупантів в приміщенні Білозірської школи. А його спільник - депутат селищної ради розмістив окупантів у приміщенні школи у смт Первомайське, забезпечив їх водою та електрогенератором.

На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура 02

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Обох чоловіків затримано і повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. 

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Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    Таких мерзенних гнид

    треба вішати і у інших сепаратизм зменшиться бо безкарність сепарам це погано для нашої української державності
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    На нари колаборантсьих потвор,в уранові копальні,на довічне,з обушком за миску баланди!!))
  • буков
    Голова ладно, закликав до співпраці. А от вина того, кого змусили відкрити школу і дати воду набагато менше, ніж тих, хто відкрив Херсон і Чонгар.
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