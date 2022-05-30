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Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги. ФОТО

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Шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги отримало сьогодні МВС України від уряду Французької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 01

Передача техніки відбулася у 25-й пожежно-рятувальній частини Києва за участю міністра закордонних та європейських справ Франції Кетрін Колонни.

Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 02

"Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт", - йдеться у повідомленні.

Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 03

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Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 04

Це вже третій транш техніки для ДСНС України, що передається Францією. 

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Топ коментарі

  • Валдис Унар
    Спасибо Франции за ценные подарки).
  • Яр Холодний
    Ну і до чого тут це? Аби "висраться"? Продивився я комплектування тих машин! Та нам до подібного - "як до Києва - рачки!" Це не просто 6 одиниць пожежних машин Це пожежний підрозділ для ліквідації аварій та пожеж Там і висувна драбина, і пожежна автоцистерна, і сильний дизель-генератор, і автомобіль з набором електромеханічних інструментів для ліквідації завалів Загалом - прекрасний підрозділ МНС саме по ліквідації наслідків вибухів - саме те що зараз треба!
    То чим ти невдоволений?
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
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