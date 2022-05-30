Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги. ФОТО

Шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги отримало сьогодні МВС України від уряду Французької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Передача техніки відбулася у 25-й пожежно-рятувальній частини Києва за участю міністра закордонних та європейських справ Франції Кетрін Колонни.

"Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт", - йдеться у повідомленні.

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Це вже третій транш техніки для ДСНС України, що передається Францією.