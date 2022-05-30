Посол США Брінк вшанувала тих, хто загинув, захищаючи Україну, та вручила вірчі грамоти у МЗС. ФОТОрепортаж

Посол США в Україні Бріджит Брінк вшанувала тих, хто загинув, захищаючи Україну, та вручила вірчі грамоти у Міністерстві закордонних справ України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства США в Україні.

"Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в МЗС України та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну".

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