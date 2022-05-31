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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

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Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську.

Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити вже після їхнього завершення.

Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди.

Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся - збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", - йдеться в повідомленні.

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 01

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 02

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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 03

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 04

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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 05

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    Жахливо(((. Сссуки, сволочі! Коли ми вже їх виб'ємо((
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Удивительно, что у нас это не подается как моральное разложение и осознание несправедливости войны. А по чесному - просто не заплатили. Если бы заплатили то снова бы эта часть полезла в бой.
  • SlavaGeroyam
    спросите об этом 73% людей которые устали от войны , которые проголосовали по приколу...как-то так получается..
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