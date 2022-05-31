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РФ хоче легалізувати викрадення дітей. Путін підписав указ про спрощенний порядок набуття громадянства українськими дітьми-сиротами, - Денісова. ДОКУМЕНТ

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Путін вже підписав указ про спрощений порядок набуття громадянства дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатним особами, які є громадянами України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова.

РФ хоче легалізувати викрадення дітей. Путін підписав указ про спрощенний порядок набуття громадянства українськими дітьми-сиротами, - Денісова 01

"Заяву про прийняття у громадянство від імені дитини будуть подавати опікун, піклувальник, керівник установи, в якій перебувають діти, або голова органу опіки та піклування, тобто самопризначений очільник місцевої влади. Згода дитини на надання їй громадянства рф буде записуватись тільки коли дитина досягла 14 років. Цим кроком влада рф хоче легалізувати викрадення українських дітей, які не мають рідних батьків і не можуть себе повною мірою захистити самостійно", - йдеться у повідомленні.

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Денісова зазначає, що найбільшою загрозою є те, що це надасть можливість РФ швидко та без жодних перепон здійснювати усиновлення наших дітей. Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу є геноцидом відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважена звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав дітей України.

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Топ коментарі

  • Senator 0eaca536
    Дохлая дохтар Лиза украла детей Донбасса в кодичестве более 500...упала в Черное море внезапно вместе с хором кажись Александрова...летели в Сирию с концертом.
    Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался

    .
    Крыcы позорные..
    Бог все видит...
  • УАВ
    ***** зеленоплісняві, які замість завчасної евакуації, допустили викрадення цих дітей рашистами, мають отримати тривалі терміни ув'язнення. Бо ніякої остаточної перемоги не буде, допоки потурачі війни зі слуг підарасів, не понесуть заслуженого покарання.
  • Stanislav Voronenko
    Ніяких перемовин доки не виведуть війська, не повернуть дітей і дорослих, а потім перемовини лише про розмір репарацій
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