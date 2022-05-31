Мешканку Мар’їнки судитимуть за поширення інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ, - Донецька облпрокуратура. ФОТО
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року 58-річна жінка регулярно передавала своїй подрузі, яка мешкає у м. Донецьку, інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України у м. Мар’їнка Донецької області.
При цьому правопорушниця знала, що онук знайомої є бойовиком НЗФ так званої ДНР та усвідомлювала, що вказана інформація може нашкодити національній безпеці України.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно жінки за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Наразі обвинувальний акт спрямовано до Мар’їнського районного суду Донецької області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.