"Люди гинули у ліжках": Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Близько 1:30 ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"Окупанти продовжують вражати своєю жорстокістю. Чергове бомбардування житлового сектору, як завжди цинічно та жорстоко - вночі. Люди гинули у ліжках. Російські війська нанесли удар по Слов’янську сьогодні о 01.30. Після влучення ракети Іскандеру квартирах сталася пожежа. На місці працювали поліція та ДСНС. В результаті ракетного удару пошкоджено вісім житлових багатоповерхівок, школу, дитячий садок та гаражний кооператив", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці допомагали рятувати людей, обходили пошкоджені будинки, виявляли тих, кому потрібна допомога. Поточна кількість постраждалих встановлюється.