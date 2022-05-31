Обстріл Слов'янська: Три особи загинули, шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Слов'янська рашистами загинули три особи

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі у місті Слов’янськ внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння декількох квартир у багатоповерхівках, згорів автомобіль.



У місцевій школі та ще у декількох житлових будинках вибито вікна, посічені стіни. Пожежу, яка виникла в наслідок обстрілу, рятувальниками було ліквідовано.



Загинуло три особи та постраждало шестеро", - повідомили надзвичайники.

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