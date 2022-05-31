Новини Фото • Війна

Обстріл Слов'янська: Три особи загинули, шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж

3 7915
Внаслідок обстрілу Слов'янська рашистами загинули три особи

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі у місті Слов’янськ внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння декількох квартир у багатоповерхівках, згорів автомобіль.

У місцевій школі та ще у декількох житлових будинках вибито вікна, посічені стіни. Пожежу, яка виникла в наслідок обстрілу, рятувальниками було ліквідовано.

Загинуло три особи та постраждало шестеро", - повідомили надзвичайники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди гинули у ліжках": Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 01
Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 02
Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 03
Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 04

ТОП-новини

всі новини