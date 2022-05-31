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Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА. ФОТО

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Сьогодні вночі декілька годин поспіль ворог гатив по житлових кварталах населеного пункту Комишуваха Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, суворе дотримання норм безпеки знову врятувало жителів Комишувахи. За словами голови громади Юрія Карапетяна, своєчасне укриття в сховищах дозволило уникнути жертв та поранених.

Житловий фонд зазнав серйозних руйнувань.

Керівництво громади разом з обласною владою проводить евакуацію та закликає місцевих жителів не нехтувати можливістю дістатися до більш безпечних місць.

Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 01
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 02
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 03
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 04
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 05
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 06
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 07
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА. ФОТО

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Топ коментарі

  • МГМ
    К большому сожалению и огорчению мудрый украинский народ ещё очень долго будет умываться кровавыми слезами за сделанный в своё время выбор этого пре3.14здента и его зелёной плесени. Но надо надеяться на лучшее и не всё ещё потеряно. Смерть русо-фашистским оккупантам.
  • Стороннімв Богдан
    Сумно. Якщо вони просунуться ще на 20 км в напрямку Запоріжжя то вже зможуть бити градами по місту.
  • Polonez
    Кто-нибудь может пояснить,ну вот орки НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ стреляют по Комышевахе, а наши что, сидят и смотрят? Или нечем отвечать? Так мы же УЖЕ получили западные гаубицы! Или их не всем распределили?
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