Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України знищили інженерний підрозділі російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, в одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів.

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.











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