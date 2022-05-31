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Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж

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Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України знищили інженерний підрозділі російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, в одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів.

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.

Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 01
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 02
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 03
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 04
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 05

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Камуфляж довольно свеженький. Видать либо новенькие либо на передке еще не бывали. Ну теперь и не будут)
  • AbOriginal_UA
    И все так чинно, благородно.....
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    "Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги..."
    https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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