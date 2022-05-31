За 31 травня у Донецькій області загинуло 4 мирні мешканці, 7 - поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

У вівторок, 31 травня, в Донецькій області в результаті обстрілів російськими військами загинули 4 мирні жителі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 3 у Слов'янську та 1 у Райгородку. Ще 7 цивільних зазнали поранень", - написав Кириленко.

Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 30 травня у Донецькій області загинуло троє людей, четверо – поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА