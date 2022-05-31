Рашисти вивозять награбоване українське зерно в окупований Крим. ФОТО

З захоплених Росією областей України колони вантажівок везуть у окупований Крим награбоване зерно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Кузови вантажних автомобілів закриті тентами, серед номерних знаків переважають номери кримського регіону, а також Краснодарського краю, приблизно 15% - місто Санкт-Петербург і Ленінградська область.

Один із водіїв, з яким вдалося поговорити кореспондентові Крим.Реалії, сказав, що це зерно українське та везуть його до Севастополя, але відмовився повідомити, з якої саме окупованої області півдня України зерно взяли.

Журналіст протягом кількох годин нарахував близько 30 вантажівок із зерном, що рухаються від Джанкоя у напрямку Сімферополя та понад 10 – у напрямку від Сімферополя до Севастополя. Частина зерновозів перед Сімферополем повернула у бік Керчі.

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