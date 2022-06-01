Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину. Найбільш інтенсивно - у центрі області, - Кириленко. ФОТО
Про це повідосляє очільник Донечької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільш інтенсивні обстріли росіяни вели в центрі області: в Авдіївській та Очеретинській громадах. Всю ніч було гучно навколо Авдіївки, а під ранок росіяни кілька разів обстріляли і саме місто: снаряди прилетіли на східну околицю, у старе місто та в район АКХЗ. Інформацію щодо масштабів пошкоджень уточнюємо.
Очеретине вночі зазнало артилерійського обстрілу – частково зруйновано Центр безпеки громадян, декілька житлових будинків, крамницю та пошкоджено ЦНАП. У Мар’їнській громаді росіяни завдали авіаудару в районі Новомихайлівки – без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Кириленко додав, що у Костянтинівській громаді частково відсутнє водопостачання – воду людям підвозять.
"Продовжуємо евакуацію цивільних з прифронтових громад. Тих, хто досі залишається на місці, забезпечуємо гуманітарною допомогою.Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - підкреслив очільник ОВА.