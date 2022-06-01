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Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, вбили мирних жителів. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів — житлові будинки, дитячий садок, кафе, господарські споруди, адмінбудівля.

Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Слов’янськ, Неліпівка, Ярова, Очеретине, Райгородок, Семенівка, Кам’янка, Ласточкине, Романівка. Ворог обстріляв Донеччину з авіації, реактивних систем залпового вогню "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 01
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 02
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 03
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 04
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 05
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 06

На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Топ коментарі

  • Александр Васильевич 928f02dc
    Буратино дальнось действи 4 км, неужели нечем спалить эту хрень?
  • Nikolai Chizhevsky
    Украинские военные, которые смело держат оборону Луганщины, объяснили, почему им так необходимо оружие от западных партнеров. Они заявили, что без ракет большой дальности и систем залпового огня остаются простой мишенью для оккупантов.Об этом рассказали защитники Северодонецка журналистам итальянского издания La Repubblica, побывавшим в Бахмуте. Глаза военных "наполняются гневом", когда они говорят об оттягивании поставок в Украину тяжелого вооружения."Какого черта вы, жители Запада, ждете? Когда вы отправите нам ракеты большой дальности?", - спрашивает боец ВСУ Артем. "Мне тридцать, у меня две дочери в Полтаве и жена, которую я редко вижу. Я не хочу умирать... Но мы умираем там, давайте разберемся, мы умираем массово. Они буквально вырезают нас своей артиллерией", - добавляет он.Артем уверен, что без западного оружия Луганщину отстоять не удастся. "Мы держим свою позицию, но я не знаю, сколько еще мы сможем защищать линию Северодонецка. Несколько дней, может быть, неделя, не больше", - уверяет он.Слова военного подтверждает его собрат Иван, объясняющий ситуацию в районе с помощью четких расчетов. "У россиян есть три артиллерийские дивизии. Каждая из дивизий имеет 18 орудий, каждая способна выстрелить 160 выстрелов. Это значит, что они могут выпустить 8000 ракет на площадь в четыре квадратных километра в день! Без тяжелого оружия с Запада их невозможно остановить!", - подытоживает украинский защитник.
  • Kan Kan 21c2f560
    Надо просто перестать стрелять
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