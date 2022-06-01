Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, вбили мирних жителів. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів — житлові будинки, дитячий садок, кафе, господарські споруди, адмінбудівля.

Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Слов’янськ, Неліпівка, Ярова, Очеретине, Райгородок, Семенівка, Кам’янка, Ласточкине, Романівка. Ворог обстріляв Донеччину з авіації, реактивних систем залпового вогню "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.