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Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський у день захисту дітей наголосив, що Україна захистить кожного маленького українця.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"1 червня завжди було днем тепла, радості й дитячих усмішок. Росія затьмарила цей день війною, Росія краде дитинство в наших дітей, вона хоче знищити наше майбутнє. Але ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину. Заради майбутнього України, заради мирного неба та щасливого дитинства", - наголосив він.

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Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 01
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 02
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 03
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 04
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 05
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 06
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 07
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 08

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ввже Маріуполь з азовцями врятував!! Прибери свої ручонки від дітей!!))
  • Marie Mbange
    Вже аж нудить від цього популізму
  • Підлога Маккартні
    "Он все знает, дает советы военные, отцу, в том числе, какие нам нужно закупить танки, самолеты и чего нам не хватает... Какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", - поделилась первая леди с улыбкой на лице.
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