"Екскурсія, яка ніколи не відбудеться": у Львові провели акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей. ФОТОрепортаж

На площі Ринок у Львові виставили порожні шкільні автобуси у пам'ять про вбитих росіянами 243 українські дитини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Екскурсія, яка ніколи не відбудеться. Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова. Російські окупанти вбивають дітей, жінок, мирних мешканців. Вони мають відповісти за кожне забране життя. Сьогодні весь світ має об’єднатись для того, щоб зупинити ці страшні злочини", - написав Садовий.





У автобусах є бейджі з іменами дітей, наплічники та іграшки.

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"Щорічно 1 червня у світі відзначається День захисту дітей. Цьогоріч для Львова і України загалом цей день є дуже особливим, оскільки 243 дитини було вбито від початку повномасштабного вторгнення росії. Їх було вбито російським населенням, владою, військами. І зазвичай 1 червня завершується навчальний рік і в цей день школярі їдуть на екскурсії. І ця наша акція показує, коли приїхали автобуси, в яких є бейджі дітей з їхніми іменами, наплічники, іграшки…Проте самих дітей немає. Вони загинули. Їх було вбито. І це показує жах цієї ситуації, в якій ми зараз живемо", - зазначив ініціатор акції Олег Малець у коментарі "Укрінформ".

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