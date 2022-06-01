Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2, осколкову протипіхотну міну кругового ураження.
Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2. Піротехніки ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення", - йдеться у повідомленні.
" Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету", - нагадали батькам у ДСНС.