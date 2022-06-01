Новини Фото • Війна

Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 1067
Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2, осколкову протипіхотну міну кругового ураження.

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2. Піротехніки ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення", - йдеться у повідомленні.

Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її 01

" Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету", - нагадали батькам у ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через військові дії щодня в Україні гине двоє дітей і четверо зазнають поранень, - ООН


Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її 02
Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини