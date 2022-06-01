Новини Фото • Війна

Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині. ФОТОрепортаж

4 5388
Біля Свято-Успенського собору в Полтаві архієпископ Харківський і Полтавський владика Федір провів панахиду за двома воїнами, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Ще з одним попрощалися в Глобинській громаді.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

Сержант Ракулін Ігор Миколайович загинув 25 травня в боях за місто Сєверодонецьк Луганської області.

Солдат Кишко Олександр Іванович помер 29 травня у шпиталі від зазнаних вогнепальних поранень.

У Глобинській громаді прощалися з сержантом Баранцем Юрієм Васильовичем, який загинув 17 травня внаслідок ракетного обстрілу селища Десна Чернігівської області.

Також читайте: Запрацювала гаряча лінія для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті військових

"Світла пам'ять українським воїнам, які загинули внаслідок російського вторгнення. Щирі співчуття рідним та близьким полеглих захисників", - йдеться у повідомленні Центру.

Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 01
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 02
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 03
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 04
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 05
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 06
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 07
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 08
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 09

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини