Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині. ФОТОрепортаж
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Біля Свято-Успенського собору в Полтаві архієпископ Харківський і Полтавський владика Федір провів панахиду за двома воїнами, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Ще з одним попрощалися в Глобинській громаді.
Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.
Сержант Ракулін Ігор Миколайович загинув 25 травня в боях за місто Сєверодонецьк Луганської області.
Солдат Кишко Олександр Іванович помер 29 травня у шпиталі від зазнаних вогнепальних поранень.
У Глобинській громаді прощалися з сержантом Баранцем Юрієм Васильовичем, який загинув 17 травня внаслідок ракетного обстрілу селища Десна Чернігівської області.
"Світла пам'ять українським воїнам, які загинули внаслідок російського вторгнення. Щирі співчуття рідним та близьким полеглих захисників", - йдеться у повідомленні Центру.