Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Біля Свято-Успенського собору в Полтаві архієпископ Харківський і Полтавський владика Федір провів панахиду за двома воїнами, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Ще з одним попрощалися в Глобинській громаді.