Шість офіцерів-рашистів ліквідовані в Україні. ФОТОрепортаж
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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило імена шести ліквідованих в України командирів рашистів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому:
- командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
- старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
- лейтенант Агарагимов Аслан;
- лейтенант Ханнанов Ильдар;
- командир миномётной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
- капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - йдеться у дописі.