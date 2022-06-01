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Шість офіцерів-рашистів ліквідовані в Україні. ФОТОрепортаж

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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило імена шести ліквідованих в України командирів рашистів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому:

  • командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
  • старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
  • лейтенант Агарагимов Аслан;
  • лейтенант Ханнанов Ильдар;
  • командир миномётной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
  • капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - йдеться у дописі.

Також дивіться: ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового батальйону рашистів підполковника Досягаєва. ФОТО

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Роман с камнем
  • GHOST_3
    Кителёчки у них какие-то дебильные, особенно в сочетании с такими же дебильными рязанско-монголоидными рожами. Но на парад к кобзону - в самый раз.
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