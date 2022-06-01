Шість офіцерів-рашистів ліквідовані в Україні. ФОТОрепортаж

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило імена шести ліквідованих в України командирів рашистів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому:

командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;

старший лейтенант Горлатых Дмитрий;

лейтенант Агарагимов Аслан;

лейтенант Ханнанов Ильдар;

командир миномётной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;

капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - йдеться у дописі.

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