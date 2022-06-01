Відносини України та Польщі з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті українсько-польських міжурядових консультацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави наголосив, що засідання двох урядів у такому форматі відбувається вперше і є історичним для наших держав.

"Я хочу відзначити пріоритет відносин України та Польщі. Вважаю, що наші відносини з теплих і сусідських через війну Росії проти України перейшли на новий етап - відносин міцних та історичних", - зазначив він.

Зеленський відзначив виняткову підтримку нашої держави з боку Республіки Польща, яка проявилася в багатьох напрямках. Зокрема, це безпрецедентна оборонна допомога, а також підтримка українських громадян, які були вимушені виїхати до Польщі, рятуючись від війни, яку розв’язала Росія.

Зеленський також висловив сподівання, що Президент Польщі Анджей Дуда та весь польський уряд долучаться до відбудови тих чи інших територій України, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

Глава держави подякував голові Ради міністрів Республіки Польща Матеушу Моравецькому за те, що він є справжнім провідником майбутнього членства України у Європейському Союзі.

На знак подяки від імені українського народу Президент України відзначив державними нагородами Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського за допомогу Україні в захисті незалежності й територіальної цілісності під час російського вторгнення.

Після цього за участю Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови Ради міністрів Республіки Польща відбулося спільне засідання урядів двох держав.

На порядку денному були питання правових та соціальних гарантій для громадян Польщі на території України, розвиток західного українського державного кордону та співпраця у здійсненні контролю під час перетину українсько-польського кордону тощо. Крім того, передбачено підписання низки двосторонніх документів.

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