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Колекційні поштові марки "Палаюча Москва" випустили в африканській Республіці Нігер. ФОТО

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Марки "Палаюча Москва" із серії "Військові кораблі" випустила Республіка Нігер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті для колекціонерів Bomarka.

Вийшло два блоки - з однією маркою та з чотирма - на яких зображено підбитий українськими військовими російський крейсер "Москва", острів Зміїний, ракетний комплекс "Нептун" і український воїн, який говорить відому фразу про рускій воєнний корабль. На сайті є інформація, що дата випуску марок - 27 травня 2022 року. 

Колекційні поштові марки Палаюча Москва випустили в африканській Республіці Нігер 01

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Колекційні поштові марки Палаюча Москва випустили в африканській Республіці Нігер 02

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Топ коментарі

  • vterra w
    оце красавчікі)
    правильний підхід
  • Хтось Інший
    Тролінг 80-го рівня... 😂
  • Nov
    Обалдеть)
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