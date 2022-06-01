Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький. ФОТО
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1 червня на територію Краснопільської громади Сумської області російські безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото можна бачити як вони виглядають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху - оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів", - написав Живицький у фейсбуці.