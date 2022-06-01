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Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький. ФОТО

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1 червня на територію Краснопільської громади Сумської області російські безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький 01

"На фото можна бачити як вони виглядають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху - оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів", - написав Живицький у фейсбуці.

Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький 02

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Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький 03

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Топ коментарі

  • olele
  • Наглая Морда
    Осторожно, вторая армия мира
  • Баритон Саша
    Імпортозамещеніє. Скоро ядра пойдут з Мюнхаузами.
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