Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький. ФОТО

1 червня на територію Краснопільської громади Сумської області російські безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото можна бачити як вони виглядають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху - оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів", - написав Живицький у фейсбуці.

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