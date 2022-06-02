Воїни 128-ї бригади "приземлили" високоточний дрон-камікадзе "Куб-БЛА" противника, - Генштаб. ФОТО

Високоточний безпілотник "Куб-БЛА" "приземлили" воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, апарат розроблено концерном "Калашніков" і вперше він був представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

"Куб" ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає", - зазначили у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині бійці 57-ї ОМБр приземлили рашистський безпілотник "Орлан-10". ФОТО