На Херсонщині окупанти намагаються найнятись до місцевих на збір полуниці, - ОК "Південь". ФОТО

У Херсонській області військові РФ, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

"На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастробайтери, готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн. (не рублів) за годину", - йдеться у повідомленні.

"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією...Місцяни відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", - додали у ОК "Південь".





