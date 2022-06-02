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На Херсонщині окупанти намагаються найнятись до місцевих на збір полуниці, - ОК "Південь". ФОТО

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У Херсонській області військові РФ, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

"На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастробайтери, готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн. (не рублів) за годину", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині окупанти намагаються найнятись до місцевих на збір полуниці, - ОК Південь 01

"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією...Місцяни відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", - додали у ОК "Південь".


На Херсонщині окупанти намагаються найнятись до місцевих на збір полуниці, - ОК Південь 02
На Херсонщині окупанти намагаються найнятись до місцевих на збір полуниці, - ОК Південь 03

Топ коментарі

  • Jonathan Jones
    Полный бред!
    И суть этой "новости", и то как она написана, и сам факт её публикации.

    Пока Бутусов в "командировках" Цензор потихоньку деградирует. Эксклюзивных новостей нет. Сплошные перепечатки официальных заявлений. Честной ситуации с фронтов нет. Честной аналитики нет.
  • Player New
    Швидше повірю що грабують, допомагати збирати врожай фермерам вони можуть тільки ваті на камеру.
  • Tierre
    Попробуй откажись, когда к тебе с оружием в руках приходят.
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