Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький. ФОТОрепортаж

Після опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ударів було завдано по території Сумського району, Краснопільської громади.

"Один будинок зруйнований вщент - пряме влучання ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах", - йдеться у повідомленні.

Попередньо: щонайменше троє людей поранені.

"Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники", - резюмує Живицький.

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