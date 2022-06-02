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Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький. ФОТОрепортаж

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Після опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ударів було завдано по території Сумського району, Краснопільської громади.

"Один будинок зруйнований вщент - пряме влучання ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах", - йдеться у повідомленні.

Попередньо: щонайменше троє людей поранені.

"Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники", - резюмує Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький. ФОТО

Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 01
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 02
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 03
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 04
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 05
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 06
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 07
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 08
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 09
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 10
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 11
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 12
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 13

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Топ коментарі

  • Алекс Ков
    Відповідаю українське про у красивому асхвальті і у коломойши на рахунках😢
  • Green sheet
    Главное не стреляйте в ответ по рашистам чтобы небыла ескалации...
  • валерий коренев 41e3634f
    А как там наш напальйон современности, он вообще-то думает защищать границы страны или ему слаще пистеть кажды вечер по телеящику??? Плять, ты когда займешься своими прямыми обязанностями, а то можно и до выборов не досидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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