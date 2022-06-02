Війська РФ знову обстріляли Слов'янськ. Місто без світла. ФОТО
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Сьогодні, 2 червня, у Слов’янську вкотре стався ворожий обстріл. Руйнувань зазнав приватний сектор на околиці міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Але через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Роботи з відновлення електропостачання вже ведуться.
"Припинено водопостачання, яке вчора почали відновлювати фахівці КП "Вода Донбасу", - йдеться у повідомленні.
"Найкращим виходом у цій ситуації є евакуація. Бережіть себе. Збирайтеся!" - закликає Лях.