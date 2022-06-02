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Уламки російського вертольота дістали із дна Київського моря. ФОТО

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Уламки російського військового вертольота, збитого на початку повномасштабного вторгнення РФ, дістали із дна Київського моря.

Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Хотів прорватись у столицю - пішов на дно Київського моря. Один з російських гвинтокрилів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли із дна водосховища", - йдеться в повідомленні.

"Його екіпаж вже з'їли риби. А залишки підсохли на сонці, і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", - додали в ОК.

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Уламки російського вертольота дістали із дна Київського моря 01

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Топ коментарі

  • Крэйда Гібсон

  • Тіберій Горобець
    Бо там є ********** і в країні є цікаві ниряльщики. Далі ланцюжок здається зрозумілим
  • MausMike
    До окупації привели дебіли при владі, а здоровий гумор краще за ненависть.
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