Уламки російського вертольота дістали із дна Київського моря. ФОТО
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Уламки російського військового вертольота, збитого на початку повномасштабного вторгнення РФ, дістали із дна Київського моря.
Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"Хотів прорватись у столицю - пішов на дно Київського моря. Один з російських гвинтокрилів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли із дна водосховища", - йдеться в повідомленні.
"Його екіпаж вже з'їли риби. А залишки підсохли на сонці, і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", - додали в ОК.