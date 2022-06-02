Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. ФОТО
17 36233
Епідемія в Маріуполі вже не просто загроза, а реальність.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в акваторії моря маріупольці фіксують початок мору риби. Зокрема, дельфінів.
"Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. З урахуванням температури та сезону початок мору риби може свідчити лише про наявність хвороби в морській воді. Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - зазначив він.