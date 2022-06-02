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Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. ФОТО

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Епідемія в Маріуполі вже не просто загроза, а реальність.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в акваторії моря маріупольці фіксують початок мору риби. Зокрема, дельфінів.

"Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. З урахуванням температури та сезону початок мору риби може свідчити лише про наявність хвороби в морській воді. Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - зазначив він.

Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби 01
Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби 02
Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза епідемії перетворюється на реальність. Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, - Андрющенко. ФОТО

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А з яких це пір дельфіни стали "рибою"?!!!
  • Крэйда Гібсон
    малюк дельфіна Токо умер он от того что попал в сеть, видно веревку на хвосте
  • Зэлэный_Змий
    Одна рибина - то ще не епідемія. Може її снарядом бахнуло.
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