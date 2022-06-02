Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

1 6352
Пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Ударів зазнали Миколаїв та п’ять населених пунктів – Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі. Правоохоронці документують наслідки чергових ворожих обстрілів. Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули та дві дістали поранення внаслідок обстрілу Миколаєва 1 червня, - ОВА


За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 02
За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 03
За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 04
За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 05

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини