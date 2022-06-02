Міноборони РФ видало зйомки з навчань у Бєлгороді за кадри з війни в Україні, - ЗМІ. СКРІНШОТИ

Російське військове відомство зняло пропагандистський ролик про роботу ремонтних підрозділів. Росіяни переконували, що відео зняте в Україні, хоча насправді його зафільмували у Белгородській області.

На чисту воду брехунів вивели журналісти "Настоящего времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували метадані відео, яке Міноборони РФ опублікувало 12 травня. І дійшли висновку, що він був знятий не на Київщині, де точилися танкові бої, а у 375-му навчальному центрі Військово-космічних сил РФ, розташованому в Бєлгороді.

"Аналіз самого відео підтверджує: буксирування "пошкодженого" танка відбувається в районі навчальної частини та прилеглого садового товариства "Фазенда", будинки якого також видно на кадрах Міноборони", - йдеться в розслідуванні "Настоящего времени".

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Метадані не вперше дають змогу викрити росіян на брехні. Так, саме завдяки ним на 18 лютого вдалося з’ясувати, що відео звернень ватажків терористів так званих "ЛДНР" було записано за два дні до публікації.





