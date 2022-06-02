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Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Кожному українцю хочеться, щоб окуповані території були звільнені якомога швидше.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави - це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя", - зазначив глава держави. 

Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 01
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 02
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 03
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 04
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 05
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 06
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 07
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 08

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Слишком дорого обходится обучение клована народу Украины. Оплата идет самым ценным - жизнью невинных детей.
  • Mykola Trofimenko
    Та який другий термін, його за перший вже давно судити треба...
  • Mykola Trofimenko
    Уточни, півень зелений, що для тебе "усі наші території"?
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