Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря", - йдеться в повідомленні.
Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів - $480 тис. Він вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Суд визнав його винним у: шахрайстві та підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
В САП повідомили, що вирок колишньому заступнику Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".