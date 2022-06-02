Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря", - йдеться в повідомленні.

Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів - $480 тис. Він вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Суд визнав його винним у: шахрайстві та підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

В САП повідомили, що вирок колишньому заступнику Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

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