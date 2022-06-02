10 військовим "елітного підрозділу" Путіна, які крали у Бучі білизну та техніку українців, оголошено підозри, - Нацполіція. ФОТО

Звичайними злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці росгвардії – "елітного підрозділу", підпорядкованого президенту країни-агресора. Окупанти обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам в рф. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Слідчі Головного слідчого управління спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції та колегами з Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України встановили причетність військовослужбовців збройних сил РФ до розграбування помешкань жителів Бучанської міської територіальної громади Київської області.

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Поліцейські з’ясували, що серед мародерів були військовослужбовці військової частини №6720 росгвардії - так званого "елітного підрозділу", заснованого і прямо підпорядкованого президенту країни-агресора.

Саме вони під час окупації забирали майно українців. При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть… білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам в Росію", - йдеться у повідомленні.

Результатом кропіткої роботи правоохоронців стало встановлення десятьох російських військових-мародерів, яким за погодженням із прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За такі дії передбачено до 12-ти років позбавлення волі.