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Росіяни не пропускали в Запоріжжя автівки з товаром, люди викинули на блокпосту тонни овочів. ФОТО

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У Василівці на російському блокпосту люди викинули тонни овочів, які везли на продаж до Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви..." - сказано в повідомленні.

Росіяни не пропускали в Запоріжжя автівки з товаром, люди викинули на блокпосту тонни овочів 01

Раніше повідомлялось, що окупанти заборонили фермерам продавати врожаї на підконтрольну Україні територію. До Запоріжжя овочі везли з нині окупованого Василівського району, а черешню - з Мелітопольщини.

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Топ коментарі

  • V Vv 00263b4f
    Так выглядит геноцид. Забыли Голодомор и как не пропускали орки вагоны с едой в Украину?
    Прозрейте с кем имеем, они не поменялись!
  • Valter Valter
    Рашисты хотят чтобы везли товар в окупированный крым и сдавали за бесценок за срубли
  • Вася Шевченко f77d76ba
    тю... а зачем оркам дарить??? уже б оставили на своей територрии ...отдали своим людям...
    как-то не понятен сей протест...
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