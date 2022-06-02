Понад 5 млн українців виїхали до ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ, 2,3 млн вже повернулися, - Frontex. ІНФОГРАФІКА
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З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року до ЄС втекли 5,3 мільйона громадян України. Всього ж до ЄС в’їхали 7 мільйонів переселенців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прикордонної агенції ЄС Frontex.
Там зауважують, що в останні тижні в Україну повертається більше людей, ніж виїжджає. З 25 по 31 травня майже 260 тисяч українців покинули ЄС. Загалом з початку війни на батьківщину повернулося 2,3 мільйона українців.
Найбільшу кількість прибулих продовжують спостерігати в Польщі та Румунії: 147 тисяч та 32,8 тисяч українських біженців відповідно перетнули кордони країн у період з 25 по 31 травня.
Прикордонний рух залишається стабільним, значних заторів на кордоні немає. Щодня в Україну в’їжджає близько 144 вантажівок із гуманітарною допомогою.