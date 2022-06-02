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Понад 5 млн українців виїхали до ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ, 2,3 млн вже повернулися, - Frontex. ІНФОГРАФІКА

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З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року до ЄС втекли 5,3 мільйона громадян України. Всього ж до ЄС в’їхали 7 мільйонів переселенців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прикордонної агенції ЄС Frontex.

Там зауважують, що в останні тижні в Україну повертається більше людей, ніж виїжджає. З 25 по 31 травня майже 260 тисяч українців покинули ЄС. Загалом з початку війни на батьківщину повернулося 2,3 мільйона українців.

Понад 5 млн українців виїхали до ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ, 2,3 млн вже повернулися, - Frontex 01

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Найбільшу кількість прибулих продовжують спостерігати в Польщі та Румунії: 147 тисяч та 32,8 тисяч українських біженців відповідно перетнули кордони країн у період з 25 по 31 травня.

Понад 5 млн українців виїхали до ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ, 2,3 млн вже повернулися, - Frontex 02

Прикордонний рух залишається стабільним, значних заторів на кордоні немає. Щодня в Україну в’їжджає близько 144 вантажівок із гуманітарною допомогою.

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Топ коментарі

  • Dorian Gray 483d17b8
    Українців? А можна по статі 18+ статистику? називайте своїми іменами, не думайте що про гендерну нерівність в Україні можно просто мовчати. А, чи коли боротьба з нерівністю по статі не закінчується новими привілеями для жінок, то така нерівність не рахується?
  • Владислав
    Ти совок чи ідіот?) Ціль сіоністів жити біля гори Сіон.
  • Nikolai Chizhevsky
    Да закрийте ви кордон для
    Молодих жінок які не мають дітей, у нас просто катастрофа с демографією в країні, і далі буде ще гірше! Хто буде народжувати, коли всі поїдуть до Парижу і Берліну, хто буде відроджувати націю??
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