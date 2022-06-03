У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай. ФОТО

Бої у Сєверодонецьку тривають, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує черговими перемогами над цивільною інфраструктурою – б’є по домівках та підприємствах. "Руський мир" в їхньому розумінні – це степ навкруги. Лише в Сєверодонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці", – відзначає Гайдай.

Він додав, що вчора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєверодонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.

Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

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За минулу добу відбито п’ять атак окупантів, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини.

Підрозділи протиповітряної оборони було збили три БПлА типу "Орлан-10".