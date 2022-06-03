За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" і ракетами "повітря-земля". Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Під ударом опинилися 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів - житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Російські війська били по населених пунктах – Слов’янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Донецьке, Райгородок, Семенівка, Щербинівка, Очеретине, Богоявленка, Новобахмутівка, Соловйове, Стародубівка, Покровське.

Ворог обстріляв Донеччину з літаків, реактивних систем залпового вогню "Ураган", артилерії, танків, стрілецької зброї, а також ракетами "повітря-земля". Окупанти цілеспрямовано знищують цивільне населення та інфраструктуру та перешкоджають наданню допомоги людям. Так, в Авдіївці рятувальники, що виїхали на ліквідацію пожежі, потрапили під обстріл", - йдеться у повідомленні.

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