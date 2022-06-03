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Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді. ФОТОрепортаж

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У канадському місті Галіфакс приземлився третій зафрахтований урядом чартерний рейс із українськими біженцями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Канадці знову відкривають свої обійми та тепло вітають українців, які тікають від путінської невиправданої війни на своїй батьківщині. Ми продовжимо тісно співпрацювати із нашими партнерами, аби упевнитися, що українці мають необхідну їм підтримку, аби знайти безпеку в Канаді та досягти успіху у нових громадах", - сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Міністр особисто зустрічав біженців в аеропорту разом із прем’єр-міністром провінції Нова Шотландія Тімом Х’юстоном. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.

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Рейс вилетів з Варшави, звідки безкоштовно забрав 319 українців, охочих потрапити до провінції Нова Шотландія. Раніше подібні чартерні рейси доставили українських біженців із Варшави до міст Вінніпег у провінції Манітоба, а також Монреаль у провінції Квебек.

Нагадаємо, в середині березня Канада оголосила про відкриття тимчасової міграційної програми для українських шукачів притулку, яка дає змогу три роки жити й працювати у Канаді. Українці також можуть претендувати на безкоштовне проживання протягом перших двох тижнів по прильоту й на матеріальну допомогу.

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Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 03
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 04
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 05
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 06

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Топ коментарі

  • Зайда
    Біженці з Коломиї на 4 місяць війни. В Канаду. Бідосі.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Це вжк не бвженці, а переселенці. Які свідомо прибули на ПМЖ. Повертатися вони не збираються. Про це свідчать прапорцв Кпнади, а не України у їхніх руках. Знаю одних переселенців, які перебралися до Англії лише три тижні тому. З Заркіаської області. З міста, яке не бомбардувпли, біля якого не велося бойових дій (є там такі населені пункти). І повертатися не збираються. Російськомовні, до речі. Цікаво, чи вивчать англійську, бо української не подужали.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Зе избиратели свідки Хуже Не Будет, поперли як гімно з усіх дір по канадам європі та сша.
    Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
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