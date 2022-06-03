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Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двох жителів Сумщини викрито за фактом державної зради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, юнаки добровільно погодилися співпрацювати зі співробітниками федеральної служби безпеки Російської Федерації на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України. Вони проводили фото- та відеофіксацію місць дислокації Збройних Сил України, блокпостів, кількості військовослужбовців, їхнє озброєння чи передислокацію колон військової техніки. Зібрані дані пересилали представникам російської спецслужби.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 01
Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 02
Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 03

Громадян затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    А где Марьяна Безуглая, она же Марфа Безумная? Почему не требует смертной казни для предателей и диверсантов, как для украинских воинов ? Так кто в Украине коллаборантов и пятая колона Кремля ?
  • Злий Грицько
    Під час воєнного стану, всі підараси повинні бути знищені на місті!
  • Микола Мазуренко
    Там десь ховається, той, хто тихенько в ліс пішов. Коли до нього будуть претензії?
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