Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двох жителів Сумщини викрито за фактом державної зради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, юнаки добровільно погодилися співпрацювати зі співробітниками федеральної служби безпеки Російської Федерації на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України. Вони проводили фото- та відеофіксацію місць дислокації Збройних Сил України, блокпостів, кількості військовослужбовців, їхнє озброєння чи передислокацію колон військової техніки. Зібрані дані пересилали представникам російської спецслужби.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Громадян затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.