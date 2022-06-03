За 100 днів війни Україна зупинила "другу армію світу" та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у 100-й день війни наголосив, що Україна вистояла й продовжує відстоювати свої території.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"100 днів нашої боротьби. 100 днів єдності й незламного духу. За цей час ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі, натомість намагався вимістити своє безсилля на цивільній інфраструктурі та людях.

Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, у що багато хто не хотів вірити. Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам. Дякую всім, завдяки кому Україна вистояла й продовжує відстоювати своє вже сотий день. Переможемо!" - наголосив президент.

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