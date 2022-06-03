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За 100 днів війни Україна зупинила "другу армію світу" та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський у 100-й день війни наголосив, що Україна вистояла й продовжує відстоювати свої території.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"100 днів нашої боротьби. 100 днів єдності й незламного духу. За цей час ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі, натомість намагався вимістити своє безсилля на цивільній інфраструктурі та людях.

Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, у що багато хто не хотів вірити. Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам. Дякую всім, завдяки кому Україна вистояла й продовжує відстоювати своє вже сотий день. Переможемо!" - наголосив президент.

Також дивіться: "Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами", - Зеленський. ВIДЕО

За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 01
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 02
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 03
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 04
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 05
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 06
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 07
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 08
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 09
За 100 днів війни Україна зупинила другу армію світу та продовжує давати відсіч окупантам, - Зеленський 10

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Ці слова має казати Залужний, а не цей поц.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Тут надо уточнить кто "мы", кто конкретно остановил "2-ю армию мира" и какое было участие во всём этом "слуги народа", в том числе и до войны?
  • 18c49ed2
    Ты бы лучше рассказал, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного ты сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?
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