Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Глава держави привітав працівників Інституту із 50-річчям закладу.
"Дякую вам за великий шлях, який ви пройшли за ці 50 років. На кожному кроці цього шляху ви зберігаєте життя багатьох людей", - сказав він.
Зеленський оглянув приміщення відділення ендоскопічної хірургії та реанімації й ознайомився з методикою проведення трансплантації та лікування політравм. Також він поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які зазнали поранень у боях із російськими окупантами та нині лікуються в інституті. Глава держави подякував воїнам за їхні подвиги та побажав якнайшвидшого одужання.
Працівникам закладу й медикам, які надавали допомогу цивільним під час збройної агресії Росії, президент вручив державні нагороди та присвоїв почесне звання "Заслужений лікар України".
"Хочу вам подякувати. Ви на такій же передовій, як і наші військові. Робите операції не тільки в хірургічних палатах, а й у польових шпиталях. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям. Дякую, що бережете всіх нас", - зазначив Зеленський.
Заклад був заснований 30 травня 1972 року як Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії. Щороку в медичній установі виконують понад 7,5 тис. оперативних втручань. З перших днів бойових дій на Донбасі у 2014 році працівники інституту приймають на лікування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. За вісім років фахівці закладу надали допомогу понад 2 тис. військовослужбовців, з яких третина зазнали бойової травми під час захисту Батьківщини.