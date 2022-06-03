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Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський відвідав ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави привітав працівників Інституту із 50-річчям закладу.

"Дякую вам за великий шлях, який ви пройшли за ці 50 років. На кожному кроці цього шляху ви зберігаєте життя багатьох людей", - сказав він.

Зеленський оглянув приміщення відділення ендоскопічної хірургії та реанімації й ознайомився з методикою проведення трансплантації та лікування політравм. Також він поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які зазнали поранень у боях із російськими окупантами та нині лікуються в інституті. Глава держави подякував воїнам за їхні подвиги та побажав якнайшвидшого одужання.

Працівникам закладу й медикам, які надавали допомогу цивільним під час збройної агресії Росії, президент вручив державні нагороди та присвоїв почесне звання "Заслужений лікар України".

"Хочу вам подякувати. Ви на такій же передовій, як і наші військові. Робите операції не тільки в хірургічних палатах, а й у польових шпиталях. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям. Дякую, що бережете всіх нас", - зазначив Зеленський.

Заклад був заснований 30 травня 1972 року як Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії. Щороку в медичній установі виконують понад 7,5 тис. оперативних втручань. З перших днів бойових дій на Донбасі у 2014 році працівники інституту приймають на лікування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. За вісім років фахівці закладу надали допомогу понад 2 тис. військовослужбовців, з яких третина зазнали бойової травми під час захисту Батьківщини.

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Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 01
Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 02
Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 03
Зеленський відвідав Інститут Шалімова: Поспілкувався з медиками та воїнами, які проходять там лікування 04

Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
  • Анатолий К 65c6a92d
    Аж пре сльоза, капає прмямо на комп, важко писати, який чуткий і заботливий Президент. Мабуть мільйончик із офшорів привіз на ліки? А не бажає поїхзати до "Азовців" і морпіхів, поїхати, провідати, потиснути руку, яких здав в полон? Не бажає повідомити, що з ними там роблять дикі московити?
  • Super Gut
    Я просто нагадаю, що головний військовий госпіталь ЗСУ знаходиться у 5 хвилинах їзди від офіса на Банковій. І за 3 довбаних роки, це бородате уйопіще там було тільки один раз . А туди звозять Героїв з фронту майже кожен день і так 8 років поспіль. Це ще раз доводить очевидний факт - зеленому виродку насрати на українську армію і її воїнів.
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