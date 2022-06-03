Захисникові Маріуполя "Оресту" присудили нагороду Grand Press Photo 2022. ФОТО

Захиснику Маріуполя, бійцю полку "Азов" Дмитру Козацькому ("Оресту") присудили престижну нагороду польської фотопремії - Grand Press Photo-2022 за світлини з "Азовсталі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми будемо чекати його живим і здоровим", - зазначила голова фонду Grand Press Вероніка Мировская під час церемонії нагородження.





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