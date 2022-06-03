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Захисникові Маріуполя "Оресту" присудили нагороду Grand Press Photo 2022. ФОТО

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Захиснику Маріуполя, бійцю полку "Азов" Дмитру Козацькому ("Оресту") присудили престижну нагороду польської фотопремії - Grand Press Photo-2022 за світлини з "Азовсталі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми будемо чекати його живим і здоровим", - зазначила голова фонду Grand Press Вероніка Мировская під час церемонії нагородження.

Захисникові Маріуполя Оресту присудили нагороду Grand Press Photo 2022 01
Захисникові Маріуполя Оресту присудили нагороду Grand Press Photo 2022 02

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Топ коментарі

  • Orest Levko
    Чекаємо на Героя вдома. Разом із Побратимами.
    Слава Україні
  • Олександр Карін
    Дай Бог, щоб наші хлопці повернулись додому живими...
  • Claudia Smith
    а зекоманда про тих азовців і забула вже і не згадує. і, головне, заборонила всім згадувати.
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