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У двох країнах Америки випустили марки з Патроном. ФОТО

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Аж дві країни - Південноамериканська Гаяна і острівна Домініка - присвятили свої марки легендарному українському розмінувальнику псу Патрону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці сайту для колекціонерів Bomarka.

"Нашому славнозвісному Патронові аплодує не тільки український президент, а й увесь світ. Кілька днів тому на 75-му Канському кінофестивалі він отримав найпрестижнішу нагороду для собак "PalmDogManitaria". Тож тепер цей песик має не тільки медаль "За віддану службу". А ще його зображення - у проєкті "Власна марка" Домініки і Гаяни. Вітаємо з черговою перемогою Патрона і його господаря-друга пана Михайла!" - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Марки гарні, але зелене чмо на них зайве.
  • саша паламарчук
    якби ще Патрон знайшов би ту суку яка розмінувала Чонгар-ціни б йому не було!
  • Oleh Syvenkyy
    все супер тільке Зе бовдень зайвий
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