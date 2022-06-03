Президент Сербії Вучич пообіцяв всебічну допомогу держави переселенцям з України. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Балканський оглядач.
"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Відчуйте себе як вдома", - сказав Вучич, додавши, що держава готова допомогти у всьому, на що вони, на їхню думку, потребують.
"Все, що ми можемо запропонувати, наші можливості для лікування, для здоров’я людей, для поранених, ми готові допомогти", – сказав Вучич.
Він зазначив, що в Сербії ми співчуваємо всім в Україні, і для всіх нас дуже важливо, щоб діти з України мали тут гідне дитинство, а старше життя гідне людини.
Разом з Президентом Вучичем Центр відвідали Посол Сербії в Україні Ако Йованович, міністри Дарія Кісіч, Златібор Лончар, Ваня Удовичич та Комісар у справах біженців Володимир Куцич.
Посол України в Сербії Володимир Толка, який також відвідав притулок, подякував Сербії за допомогу, яку вона надає Україні.