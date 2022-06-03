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У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія. ФОТО

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У Києві патрульні затримали диверсанта. У нього виявили фото пропагандистської символіки, фото з розташування населених пунктів. Також затриманий мав при собі візитки Анатолія Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі патрульна поліція Києва.

"Столичні патрульні затримали чергового поціновувача "руського миру". Подія трапилася сьогодні вдень на проспекті Степана Бандери. Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху", - сказано в повідомленні.

У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 01

Як повідомляється, спілкуючись з патрульними, 36-річний водій почав помітно нервувати, а тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків із координатами та позивними, а також ворожу пропаганду. Тож патрульні затримали диверсанта-невдаху і передали його слідчим Оболонського управління поліції.

У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 02
У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 03

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У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія 04

Патрульна поліція звернулася із закликом: "Якщо ви виявили підозрілих осіб - негайно телефонуйте на лінію 102. Знешкодимо російського ворога разом!"

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Топ коментарі

  • olele
    єнот біндера байрактарович@racoon_bandera

    38 мин

    Українці : -рятуйте азов
    Зеля: -все ок, вони вже в полоні
    Українці: - хєрня якась, поверни їх
    Зеля: -повернув Петра з кордону
    Українці: - ***, обміняй хлопців з азову
    Зеля: - тримайте нєвзорова
  • 1sarmat
    Да бросьте вы всех задержанных дебилов диверсантами называть, обидно за профессию. Я при "совке" заканчивал ВВКУ и знаю что такое диверсант и сколько пота и крови мы тратили на учениях и полевых выходах. А это просто долбо*б задержанный в машине
  • Дмитро Піталов
    Ни один диверсант, если конечно не конченный *******, не позволил бы себе нарушить ПДД... Это скорее всего обычное ватное чмо... Но если к нему отношение как к диверсанту, то это хорошо! Пусть срет под себя!
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