У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на офіційному телеграм-каналі патрульна поліція Києва.
"Столичні патрульні затримали чергового поціновувача "руського миру". Подія трапилася сьогодні вдень на проспекті Степана Бандери. Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху", - сказано в повідомленні.
Як повідомляється, спілкуючись з патрульними, 36-річний водій почав помітно нервувати, а тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків із координатами та позивними, а також ворожу пропаганду. Тож патрульні затримали диверсанта-невдаху і передали його слідчим Оболонського управління поліції.
Патрульна поліція звернулася із закликом: "Якщо ви виявили підозрілих осіб - негайно телефонуйте на лінію 102. Знешкодимо російського ворога разом!"