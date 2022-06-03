За добу 3 червня на Донеччині росіяни поранили трьох мирних мешканців, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу на Донеччині від ворожих обстрілів троє цивільних осіб отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 3 червня внаслідок російських обстрілів троє цивільних одержали поранення: 2 - у Соледарі та 1- у Василівці", - написав очільник ОВА.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Згідно з інфографікою, оприлюдненою Кириленком, від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від російської агресії загинули 464 мирних мешканці, поранені – 1 214 осіб.

Також дивіться: За добу 2 червня на Донеччині загинуло 3 цивільні особи, поранення отримали 9 осіб, - ОВА. ІНФОГРАФІКА