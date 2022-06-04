Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай. ФОТО

у Сєверодонецьку наразі точаться запеклі бої.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рросіяни продовжують штурмувати Сєверодонецьк, орки підтягують "гарматне м’ясо" з мобілізаційного резерву, у місті тривають вуличні бої", - інформує він.

"Сєверодонецьк штурмують, точаться бої. Наші захисники намагаються ворога посунути. Нацгвардійці в місті підбили ворожий танк та взяли в полон двох орків. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали "на навчання", - продовжує Гайдай.

Також він зазначає, що вчора ЗСУ не дали окупантам захопити села Метьолкіне та Білогорівка.

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