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Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай. ФОТО

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у Сєверодонецьку наразі точаться запеклі бої.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рросіяни продовжують штурмувати Сєверодонецьк, орки підтягують "гарматне м’ясо" з мобілізаційного резерву, у місті тривають вуличні бої", - інформує він.

"Сєверодонецьк штурмують, точаться бої. Наші захисники намагаються ворога посунути. Нацгвардійці в місті підбили ворожий танк та взяли в полон двох орків. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали "на навчання", - продовжує Гайдай.

Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 01

Також він зазначає, що вчора ЗСУ не дали окупантам захопити села Метьолкіне та Білогорівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо загиблих у Гірській громаді на Луганщині, штурм Сєверодонецька окупантами триває, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 02
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 03
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 04
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 05
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 06
Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай 07

Топ коментарі

  • Murzziik Kit
    Выехали все кто хотел. А видео как те что остались встречают русню не тяжело найти. Ваты там хватает.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Знаете,бывают люди,как та бабушка с Ирпеня,которая собачке своей на голову платочек одевала,чтоб та не боялась-песика в машину не взяли,а бабушка с ней осталась...моя сестра ,когда прорывалась с Гостомеля ,так и не смогла вытащить сотрудницу ,у которой родители инвалиды...мне из Херсона женщина писала -папа лежачий,большой пёс и нет 1000баксов,которые гусня требует за человека -за выезд,а потом в спину стреляет...мы не можем говорить за всех,кто остался.
  • Ksenia VB
    Можна сказати що міста вже немає.
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