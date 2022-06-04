США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки. ФОТОрепортаж

Сполучені Штати передали українським прикордонникам та поліцейським майже 90 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомив у Твіттері Держдепартамент США, передає Цензор.НЕТ.

"Відділ технічної допомоги правоохоронним органам (INL) підтримує прикордонну службу та Національну поліцію, надаючи транспортні засоби. На додаток до броньованих машин, INL передав 25 Mitsubishi L200, 35 Renault Duster, 16 бронетранспортерів 4x4 та 13 вантажівок", - поінформували у диппредставництві.

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