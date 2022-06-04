Росіяни били по Донеччині з танків, "Градів", артилерії та ""Точки-У". Є поранені, - Нацполіція. ФОТО

За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. Загиблих немає, проте є поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів - житлові будинки та критична інфраструктура.