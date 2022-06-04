Прапор, що майорів над "Азовсталлю", передали до музею. ФОТО
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Стяг зберігатиметься в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
В музеї невдовзі розгорнуть експозицію "Україна - розп’яття". Прапор стане її титульним експонатом.
В церемонії передачі прапора взяли участь очільник ГУР МО Кирило Буданов, захисники Маріуполя та дружини полонених оборонців міста.
"Під час церемонії передачі Прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь", - йдеться у повідомленні.